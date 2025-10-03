la chimera nuoto rinnova la sinergia con il dottor emanuele cherubini

Arezzo, 3 ottobre 2025 – . La stagione 2025-2026 della società aretina farà nuovamente affidamento sul proseguo della collaborazione con il fisioterapista e osteopata casentinese che sarà a disposizione dei gruppi di agonistica e preagonistica per la prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento agli infortuni alla spalla che rappresentano il problema più frequente tra i nuotatori. Il dottor Cherubini lavorerà a stretto contatto con tecnici e istruttori per sviluppare programmi personalizzati volti a monitorare la condizione fisica degli atleti e a intervenire tempestivamente in caso di problematiche muscoloscheletriche, con l’obiettivo di arrivare a gareggiare in piena sicurezza e con prestazioni ottimali anche nel corso della nuova annata che prenderà ufficialmente il via con la partecipazione all’International Swimmeeting di Bolzano in programma sabato 15 e domenica 16 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

