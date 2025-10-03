La chef Varese | Il mio mestiere è antico ma sempre più tecnologico
(Adnkronos) – "Il mio mestiere è antico, fatto di artigianalità, di mani, di passione e di temperatura. Negli anni è diventato sempre più tecnologico e per fortuna abbiamo a che fare anche con macchine che ci aiutano ad accelerare e migliorare alcuni processi, nonché a sbagliare meno. Da 15 anni, infatti, lavoro con un robot . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: chef - varese
A Passalacqua, sul Lago di Como, si gustano i piatti della chef Viviana Varese come questo perfetto Aspic di pomodori con stracciatella e sorbetto al basilico - X Vai su X
Questa è solo un’anteprima di ciò che imparerai al corso Cucina Vegana 2.0 con lo chef Marco Dossi! ? Martedì 23 settembre, dalle 19 alle 21 Love in the Kitchen Iscriviti subito: https://bit.ly/4msai9k - facebook.com Vai su Facebook