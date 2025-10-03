La centralina funziona Ma i dati solo nel 2026

"Anche se al momento non vengono pubblicati i dati, la centralina di monitoraggio della qualità dell’aria della zona industriale di Bellocchi è oggi in funzione e lo resterà fino a marzo 2026". Lo ha assicurato l’assessore all’Ambiente Loretta Manocchi in Consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione del consigliere del M5S, Francesco Panaroni, che chiedeva chiarimenti sul destino dell’impianto dopo l’incendio dell’11 agosto scorso alla Carbon Line. Un episodio che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza ambientale e sulla mancanza di dati chiari. La risposta di Manocchi ha chiarito un passaggio cruciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

