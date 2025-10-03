La centrale delle truffe a Cipro raccontata in un’inchiesta di Far West il programma di Salvo Sottile che torna stasera – La clip in anteprima

Su Rai3 torna FarWest. La terza edizione del programma di Salvo Sottile sarà in onda questa sera – venerdì 3 ottobre -dalle 21.25 con nuove inchieste tra cui un reportage di Andrea Sceresini sulla centrale delle truffe a Cipro di cui FQMagazine vi offre una clip in anteprima. L’inviato di FarWest è riuscito a infiltrarsi in una delle sedi mondiali del cosiddetto recovery scam: un centro di recupero crediti per chi è stato frodato dove alcuni “consulenti“ promettono ulteriori soluzioni ma proseguono nel raggiro delle vittime truffate. Un reportage inedito dove le telecamere di FarWest documentano dall’interno come funziona questo ingranaggio criminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

