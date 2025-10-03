La carica dei 400 tantissimi ai colloqui dell’Informagiovani per le occasioni di lavoro
Lucca, 3 ottobre 2025 – Giornata molto partecipata e condivisa quella promossa da Informa Giovani insieme alle agenzie di ricerca lavoro per avviare la selezione del personale che lavorerà durante il prossimo Lucca Comics & Games, la manifestazione più importante di Lucca e uno degli eventi culturali più seguiti d’Europa. Al centro civico di San Vito, ieri mattina, si sono presentati quasi 400 ragazze e ragazzi per i colloqui conoscitivi e le preselezioni, in vista delle oltre 700 posizioni lavorative necessarie per la gestione dell’evento. Un afflusso del 30 per cento superiore a quello dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
