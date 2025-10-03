La capra si avventa contro l' uomo e lo ferisce con le corna 36enne in prognosi riservata al Policlinico

E' in prognosi riservata un uomo di 36 anni che ieri pomeriggio nelle campagne di Larderia è stato ferito da una capra. L'animale con il suo corno gli ha provocato traumi cranici, danni importanti al volto e a un occhio. L'uomo di Santo Stefano Briga è stato sottoposto a intervento chirurgico in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it