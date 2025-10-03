YouTube non ha mai pagato così bene nessuno dei suoi creator, altro che targa d’oro per il milione di iscritti. In settimana la principale piattaforma mondiale di condivisione video ha strappato un assegno da 24,5 milioni di dollari. Beneficiario: Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. L’azienda di proprietà di Alphabet (quindi Google) aveva sospeso il suo canale sei giorni dopo la rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. C’era «preoccupazione per un potenziale rischio di violenza in corso». Così Trump aveva fatto causa, e lunedì YouTube ha chiuso i conti pagando. Ventidue milioni finiranno al “Trust for the National Mall”, ufficialmente andranno finanziare parte della costruzione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca da duecento milioni di dollari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La capitolazione di YouTube, e la resa delle Big Tech all’autoritarismo di Trump