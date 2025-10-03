La canzone di Cosmo per la Palestina è un urlo in faccia all’ipocrisia e all’orrore
«Ho scritto una canzone perché è quello che so fare. È un inno alla lotta. E in questa lotta voglio fare la mia parte e infondere energia. In questo momento lo sento necessario. Oltre a questo volevo portare a galla nel modo più forte possibile il punto di non ritorno in cui questo genocidio sta portando la ragione. Se il diritto internazionale viene calpestato e un intero popolo massacrato senza che nessuno prenda iniziative serie contro il colpevole, abbandonando la vittima, cosa succede? Succede che non c’è più un limite. E si può dire ciò che si vuole. Tanto ormai vale tutto». Con questo messaggio, pubblicato sui suoi canali social, Cosmo ha annunciato l’uscita di Brucia tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
