la campania riconosce la fibromialgia come patologia cronica e invalidante

Tempo di lettura: < 1 minuto Con voto unanime, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il Testo Unificato sul “Riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica e invalidante e misure regionali di tutela e assistenza”.   Grazie all’impegno del Consigliere Regionale Dr. Gino Abbate, la Regione compie un passo fondamentale nella tutela dei pazienti affetti da fibromialgia, riconoscendone ufficialmente la natura cronica e invalidante.   Il provvedimento prevede l’istituzione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), l’accesso a diagnosi tempestive, trattamenti adeguati e assistenza multidisciplinare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

