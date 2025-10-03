La Campania riconosce la fibromialgia come patologia cronica e invalidante
Tempo di lettura: < 1 minuto Con voto unanime, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il Testo Unificato sul “Riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica e invalidante e misure regionali di tutela e assistenza”. Grazie all’impegno del Consigliere Regionale Dr. Gino Abbate, la Regione compie un passo fondamentale nella tutela dei pazienti affetti da fibromialgia, riconoscendone ufficialmente la natura cronica e invalidante. Il provvedimento prevede l’istituzione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), l’accesso a diagnosi tempestive, trattamenti adeguati e assistenza multidisciplinare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: campania - riconosce
Eboli : Premiata al palazzo reale di Napoli con il riconoscimento " " della Regione Campania l'agronoma , titolare dell'omonima azienda agricola. Un premio che riconosce "il cora - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio Campania approva Testo Unificato Fibromialgia - Istituiti l’Osservatorio regionale sulla fibromialgia e il Registro regionale fibromialgia Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. Come scrive expartibus.it
Legge sulla fibromialgia approvata in Campania - È stato appena approvato in Consiglio Regionale il testo unificato della legge a sostegno delle persone affette da fibromialgia. Si legge su napolivillage.com