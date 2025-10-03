La Campania porta i suoi sapori al Ttg Travel Experience 2025

La Regione Campania sarà presente al TTG Travel Experience 2025, in programma dall’8 al 10 ottobre al Rimini Expo Centre, con un calendario di eventi che mettono al centro il turismo enogastronomico e culturale come strumenti di sviluppo del territorio. L’anteprima è prevista il 7 ottobre al Grand Hotel Rimini, in occasione del Luxury Event del Ttg, con una serata dedicata al format “Praesentia. Gusto di Campania Divina”. L’iniziativa prevede una degustazione di prodotti campani curata dallo chef stellato Gennaro Esposito insieme a un gruppo di chef regionali, con l’obiettivo di offrire agli operatori del turismo di fascia alta un assaggio delle eccellenze locali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

