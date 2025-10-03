’La cambiale di matrimonio’ apre la stagione del Bonci

"La cambiale di matrimonio", opera lirica giovanile di Gioachino Rossini, è lo spettacolo che domani alle 20.30, inaugura la nuova stagione teatrale del Bonci. Un evento, in prima assoluta, aperto alla città ad ingresso gratuito, prodotto dal Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna. L’appuntamento è una consuetudine che si rinnova da ben 30 anni. "Un progetto formativo e creativo che rappresenta un unicum – sottolinea il regista Alfonso Antoniozzi -, nell’ambito dei Conservatori italiani, avviato a Cesena nel 1996 con la collaborazione dell’Accademia di Belle arti di Bologna, del Teatro Bonci e di Ert, un esempio virtuoso che permette a giovani artisti, al debutto sul palcoscenico, di immergersi intensamente nelle mille sfaccettature di cui si compone una messa in scena teatrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

