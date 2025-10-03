La calciatrice rossonera è in dolce attesa e il Milan Women conferma il suo impegno verso l' inclusività assicurandole continuità contrattuale e sostegno durante e dopo la gravidanza
U na squadra di calcio che annuncia con un comunicato stampa, non un acquisto o una vittoria, ma una gravidanza, è un messaggio fortissimo anche di questi tempi. A farlo è stato il Milan Women, la squadra femminile rossonera, che ha reso pubblica la notizia che la loro calciatrice Noemi Fedele è incinta. La bella notizia, è stata accompagnata da una altrettanto bella: e cioè che da subito, è scattata per lei una policy di tutela pensata proprio per questo momento della vita di una donna. Un gesto che va oltre il calcio. Un segnale che dice: la maternità non è una pausa, è parte del percorso, qualunque esso sia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
