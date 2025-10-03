La battaglia del cambiamento Tridico tra gaffe e promesse mirabolanti chiude la campagna

Spopolano kefiah e bandiera palestinese alla chiusura della campagna elettorale di Pasquale Tridico. A Corigliano-Rossano, in piazza Bernardino Le Fosse, il campo largo hanno provato a mettere in scena la foto che è mancata altrove: Giuseppe Conte, Elly Schlein (ferma a Roma a causa dello sciopero generale), Nicola Fratoianni, Riccardo Magi, il renziano (sì, c'è anche Renzi nell'ammucchiata) Davide Faraone e il comunista Maurizio Acerbo insieme per sostenere la candidatura a governatore calabrese dell'ex presidente dell'Inps contro l'uscente Roberto Occhiuto. Reduce da una campagna elettorale ricca di gaffe e brutte figure, Tridico ha inanellato una serie di promesse mirabolanti per dare battaglia a Occhiuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'ultima gaffe di Tridico: così confonde ruoli e istituzioni - "Quando sono stato a San Luca ho deciso che, da eletto, farò il primo Consiglio regionale a San Luca, perché dobbiamo sconfiggere la ‘ndrangheta, far vedere la presenza delle istituzioni e promuovere ... Come scrive ilgiornale.it

"Posso parlare in dialetto...". La gaffe di Tridico sulle province della Calabria - Pasquale Tridico, eurodeputato eletto con il M5S e candidato del centrosinistra alla Regione Calabria, lo scorso 29 agosto, nel ... Riporta ilgiornale.it

