Finalmente i caschi diventeranno un’abitudine anche in Sicilia. Quelli di banane. Mettiamo da parte i banali cliché e occupiamoci dei banani che arrivano nel cuore del Mediterraneo dopo essere stati il simbolo di tutte le difficoltà della frutta tropicale. Chiquita, l’azienda multinazionale con sede in Svizzera, che insieme a Del Monte e Dole rappresenta uno dei maggiori rivenditori mondiali di banane, ha annunciato che dal 2026 i suoi frutti saranno coltivati anche in Sicilia, in collaborazione con la cooperativa Alba Bio, con l’obiettivo di avviare la produzione di banane italiane. Una sfida agricola che unisce innovazione e marketing, ma che inevitabilmente riapre la discussione sulla storia – non sempre piacevole – di questo frutto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La banana è il nuovo frutto tropicale della Sicilia