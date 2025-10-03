La 8h di Indianapolis 2025 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW | protagonista Valentino Rossi con le GT3

Valentino Rossi prenderà parte alla 8h di Indianapolis domenica 18 ottobre, quinto round dell’Intercontinental GT Challenge 2025. Il pilota di Tavullia difenderà ancora i colori del team Wrt e sarà affiancato da Kelvin van der Linde e Charles Weerts sulla Bmw M4 Gt3, di recente campioni della serie Sprint del GT World Challenge. Sarà un . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

