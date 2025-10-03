Kylie Jenner trasforma Parigi in una discoteca anni ’70 con un abito a catena d’argento

Kylie Jenner non si limita a partecipare alla Paris Fashion Week, la domina. Giovedì sera la beauty mogul è arrivata allo show di Schiaparelli con un look che sembrava uscito da un sogno lucido tra Studio 54 e il futuro: un abito scintillante in chainmail argento, con spalline sottili e un dettaglio totalmente inaspettato, le frange anni ’70 che ondeggiavano a ogni passo. Dal minimalismo chic al disco glam: Kylie Jenner fa brillare la Paris Fashion Week con un look da vera regina Schiaparelli. Il vestito, con scollo asimmetrico e orlo tagliato di sbieco, catturava la luce come una vera mirrorball, trasformando ogni flash fotografico in una pioggia di riflessi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

