Kylie e Kendall Jenner protagoniste da Schiaparelli
. A Parigi, sorelle Jenner accendono la passerella con scelte audaci e sostegno reciproco. Durante la Paris Fashion Week 2025, Kendall Jenner e Kylie Jenner hanno offerto un momento fortemente mediatico indossando creazioni Schiaparelli: Kendall ha chiuso lo show in un abito trasparente e seducente, mentre Kylie l’ha sostenuta dal front row con un look argentato e brillante. La loro presenza ha catalizzato l’attenzione dei media e degli appassionati di moda, incarnando il dialogo tra spettacolo, glamour familiare e alta sartoria. Il momento clou: Kendall chiude in nude dress. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: kylie - kendall
whoopsee.it. Adèle Castillon · Alabama. Dopo Hailey, Cara, Bella e la sorella Kendall, a Parigi non poteva mancare lei: Kylie Jenner, volata nella città dell’amore per prendere parte alla Paris Fashion Week. Questa sera la founder di Khy ha scelto di assistere - facebook.com Vai su Facebook
Da Kendall Jenner a Cara Delevingne passando da Heidi Klum ad Eva Longoria, tutte le star sulla passerella di L'Oreal alla Paris Fashion Week #MTVCeleb #ParisFashionWeek #PFW - X Vai su X
Kylie Jenner brilla con un abito Schiaparelli alla Paris Fashion Week - Kylie Jenner incanta alla Paris Fashion Week con un abito Schiaparelli scintillante. Come scrive msn.com
Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner dimostrano al Met Gala che la loro era non è affatto finita - Quest'edizione del Met Gala avrebbe dovuto mettere un punto al dominio incontrastato del clan Kardashian - Scrive vanityfair.it