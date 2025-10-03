kylie e kendall jenner protagoniste da schiaparelli

. A Parigi, sorelle Jenner accendono la passerella con scelte audaci e sostegno reciproco. Durante la Paris Fashion Week 2025, Kendall Jenner e Kylie Jenner hanno offerto un momento fortemente mediatico indossando creazioni Schiaparelli: Kendall ha chiuso lo show in un abito trasparente e seducente, mentre Kylie l’ha sostenuta dal front row con un look argentato e brillante. La loro presenza ha catalizzato l’attenzione dei media e degli appassionati di moda, incarnando il dialogo tra spettacolo, glamour familiare e alta sartoria. Il momento clou: Kendall chiude in nude dress. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

