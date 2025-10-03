KPop Demon Hunters un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fan
Le teorie dei fan potrebbero giocare un ruolo sorprendente in KPop Demon Hunters 2. Il film SONY disponibile su Netflix è diventato a sorpresa uno dei più grandi successi del 2025, con il suo contagioso mix di azione fantasy e canzoni K-pop, così amabile da renderlo un vero e proprio successo globale. Uno dei migliori film del 2025 è uscito a giugno, e la storia è già pronta per continuare. La piattaforma di streaming sta ufficialmente lavorando a un sequel, anche se non è ancora stata fissata una data di uscita. Il sequel è stato annunciato a fine agosto in seguito a discussioni tra Sony e Netflix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: kpop - demon
Età di rumi, zoey e mira nei demon hunters del kpop spiegata dal regista
Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama
Kpop demon hunters 2: grande aggiornamento dopo il record di spettatori su netflix
KPop Demon Hunters e la crisi della Pixar #Approfondimenti #Disney #Netflix #Pixar #Sony https://lospaziobianco.it/?p=359821 - X Vai su X
"Elio" e "KPop Demon Hunters" rivelano la profonda crisi artistica della Pixar e mettono in luce l’animazione di Sony Pictures Animation, visivamente innovativa. #Disney #Netflix #Pixar #Sony - facebook.com Vai su Facebook
Kpop Demon Hunters, i registi commentano le teorie dei fan per il sequel: "Sono folli, magari le useremo" - Dopo il grande successo della pellicola su Netflix, i fan si stanno sbizzarrendo con le teorie più assurde per anticipare gli sviluppi del sequel in sviluppo ... Riporta movieplayer.it
‘KPop Demon Hunters’ Cut a Dark, Emotional Ballad Fans Might Hear in a Sequel [Exclusive] - A powerful, emotional ballad was cut from KPop Demon Hunters, but songwriter Ejae hints it could return in a potential sequel. Riporta collider.com