KPop Demon Hunters un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fan

Cinefilos.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le teorie dei fan potrebbero giocare un ruolo sorprendente in KPop Demon Hunters 2. Il film SONY disponibile su Netflix è diventato a sorpresa uno dei più grandi successi del 2025, con il suo contagioso mix di azione fantasy e canzoni K-pop, così amabile da renderlo un vero e proprio successo globale. Uno dei migliori film del 2025 è uscito a giugno, e la storia è già pronta per continuare. La piattaforma di streaming sta ufficialmente lavorando a un sequel, anche se non è ancora stata fissata una data di uscita. Il sequel è stato annunciato a fine agosto in seguito a discussioni tra Sony e Netflix. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

