KPop Demon Hunters il successo Netflix doveva essere molto più violento inizialmente
Nelle prime fasi di sviluppo, il film era stato sviluppato da Sony Pictures e doveva contenere molta più violenza del prodotto che è uscito sulla piattaforma Dopo lo straordinario successo in streaming di KPop Demon Hunters, i due registi della pellicola arrivata su Netflix hanno rivelato molti aspetti del dietro le quinte, compreso il fatto che inizialmente la storia fosse molto più violenta. Sia Maggie Kang che Chris Appelhans hanno parlato in maniera più approfondita dello sviluppo della pellicola, spiegando che inizialmente avevano proposto un film dal budget molto più piccolo e con un contenuto maggiormente violento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: kpop - demon
Età di rumi, zoey e mira nei demon hunters del kpop spiegata dal regista
Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama
Kpop demon hunters 2: grande aggiornamento dopo il record di spettatori su netflix
KPop Demon Hunters e la crisi della Pixar #Approfondimenti #Disney #Netflix #Pixar #Sony https://lospaziobianco.it/?p=359821 - X Vai su X
"Elio" e "KPop Demon Hunters" rivelano la profonda crisi artistica della Pixar e mettono in luce l’animazione di Sony Pictures Animation, visivamente innovativa. #Disney #Netflix #Pixar #Sony - facebook.com Vai su Facebook
Kpop Demon Hunters, i registi commentano le teorie dei fan per il sequel: "Sono folli, magari le useremo" - Dopo il grande successo della pellicola su Netflix, i fan si stanno sbizzarrendo con le teorie più assurde per anticipare gli sviluppi del sequel in sviluppo ... Si legge su movieplayer.it
KPop Demon Hunters è realtà: le Huntr/x debuttano dal vivo sul palco di Jimmy Fallon - KPop Demon Hunters, le protagoniste dal vivo: Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami canteranno “Golden” al Tonight Show con Jimmy Fallon. Segnala blitzquotidiano.it