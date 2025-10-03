Nelle prime fasi di sviluppo, il film era stato sviluppato da Sony Pictures e doveva contenere molta più violenza del prodotto che è uscito sulla piattaforma Dopo lo straordinario successo in streaming di KPop Demon Hunters, i due registi della pellicola arrivata su Netflix hanno rivelato molti aspetti del dietro le quinte, compreso il fatto che inizialmente la storia fosse molto più violenta. Sia Maggie Kang che Chris Appelhans hanno parlato in maniera più approfondita dello sviluppo della pellicola, spiegando che inizialmente avevano proposto un film dal budget molto più piccolo e con un contenuto maggiormente violento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters, il successo Netflix doveva essere molto più violento inizialmente