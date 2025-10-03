Kpop Demon Hunters i registi commentano le teorie dei fan per il sequel | Sono folli magari le useremo

3 ott 2025

Dopo il grande successo della pellicola su Netflix, i fan si stanno sbizzarrendo con le teorie più assurde per anticipare gli sviluppi del sequel in sviluppo KPop Demon Hunters si è rivelato un successo sia di pubblico che critico, e ha lasciato molti elementi narrativi non completamente sviluppati: i personaggi, la mitologia, la lore coreana in particolare. I registi sembrano intenzionati a costruire un universo più ampio, dove non solo Rumi, la protagonista, avrà spazio, ma anche Zoey, Mira e altri elementi del background. L'intenzione, però, sembra quella di prendere in considerazione anche le numerose teorie dei fan apparse online. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

In questa notizia si parla di: kpop - demon

