Koopmeiners non convocato dall’Olanda! Il numero 8 della Juventus è fuori dalla lista del ct Koeman L’elenco ufficiale

Koopmeiners non è stato convocato dallOlanda! Il numero 8 della Juve è fuori dalla lista del ct Koeman. Svelato l’elenco ufficiale. Una bocciatura che fa rumore, un segnale che certifica un momento di profonda crisi. Teun Koopmeiners è stato escluso dalla lista dei convocati dell’ Olanda per i prossimi impegni internazionali. Una decisione forte da parte del CT, che arriva come una logica e dolorosa conseguenza del suo negativo avvio di stagione con la maglia della Juventus. The Oranje squad list!?? #NothingLikeOranje pic.twitter.commwQNGsNyF9 — OnsOranje (@OnsOranje) October 3, 2025 Una bocciatura che nasce dalle difficoltà in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

