Koopmeiners non convocato dall’Olanda! Il numero 8 della Juventus è fuori dalla lista del ct Koeman L’elenco ufficiale
Koopmeiners non è stato convocato dall’Olanda! Il numero 8 della Juve è fuori dalla lista del ct Koeman. Svelato l’elenco ufficiale. Una bocciatura che fa rumore, un segnale che certifica un momento di profonda crisi. Teun Koopmeiners è stato escluso dalla lista dei convocati dell’ Olanda per i prossimi impegni internazionali. Una decisione forte da parte del CT, che arriva come una logica e dolorosa conseguenza del suo negativo avvio di stagione con la maglia della Juventus. The Oranje squad list!?? #NothingLikeOranje pic.twitter.commwQNGsNyF9 — OnsOranje (@OnsOranje) October 3, 2025 Una bocciatura che nasce dalle difficoltà in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Koopmeiners non convocato per Olanda Polonia: il motivo dietro alla decisione di Koeman, cosa è successo per il centrocampista della Juve
Villarreal-Juventus può ufficializzare un problema in casa bianconera: D'altro canto quando è entrato Conceicao è cambiato davvero tutto
Juventus, Koopmeiners convocato per Lituania-Olanda - Ronald Koeman ha deciso di inserire Teun Koopmeiners nella lista dei giocatori che questa sera affronteranno la Lituania a Kaunas. Secondo calciomercato.com
Juventus, Koopmeiners convocato dall'Olanda: finisce in tribuna con la Polonia - Nonostante si stato regolarmente convocato dal commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman, il calciatore della Juventus non sarà neanche in panchina nella ... Come scrive tuttomercatoweb.com