Il ct Ronald Koeman ha fatto una scelta che non passa inosservata: Teun Koopmeiners non è stato convocato dall’Olanda per i prossimi impegni internazionali. Una bocciatura che fa rumore e che racconta più di qualsiasi statistica il momento complicato che sta vivendo il numero 8 della Juventus. L’esclusione, oltre a sorprendere i tifosi, rappresenta la conseguenza più evidente di un avvio di stagione segnato da prestazioni opache e lontane dalle attese. Una crisi che pesa anche in chiave Juventus. Arrivato a Torino per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, Koopmeiners avrebbe dovuto essere il perno della mediana bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Koopmeiners, esclusione pesante: l’Olanda lo lascia a casa