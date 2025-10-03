Kodo Nishimura monaco buddhista che si trucca | Secondo il buddhismo chiunque può essere illuminato Se qualcuno mi giudica inverto la prospettiva stanno giudicando se stessi La loro infelicità non è la mia realtà

Monaco buddhista, make-up artist, artista, ma anche influencer, modello e attivista LGBTQ+, Kodo Nishimura è un esempio di come la religione possa essere accogliente verso le diversità ed diventare una guida che permette a tutti di trovare il proprio valore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kodo Nishimura, monaco buddhista che si trucca: «Secondo il buddhismo chiunque può essere illuminato. Se qualcuno mi giudica, inverto la prospettiva, stanno giudicando se stessi. La loro infelicità non è la mia realtà»

In questa notizia si parla di: kodo - nishimura

Da calciatore a monaco buddhista: la storia dell’ex Pisa Kevin Lidin che ha imparato “a raggiungere e mantenere la felicità” - Bastano due foto, in prima riga sul suo profilo Instagram, per capire la parabola della vita di Kevin Lidin. Segnala ilfattoquotidiano.it

Fu promosso in B col Pisa, ora fa il monaco buddista: la parabola religiosa di Kevin Lidin - Quando dai a qualcuno e il destinatario apprezza il dono, stiamo bene entrambi" "Ho iniziato a ... Come scrive gazzetta.it