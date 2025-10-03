Kodo Nishimura monaco buddhista che si trucca | Secondo il buddhismo chiunque può essere illuminato Se qualcuno mi giudica inverto la prospettiva stanno giudicando se stessi La loro infelicità non è la mia realtà

Vanityfair.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monaco buddhista, make-up artist, artista, ma anche influencer, modello e attivista LGBTQ+, Kodo Nishimura è un esempio di come la religione possa essere accogliente verso le diversità ed diventare una guida che permette a tutti di trovare il proprio valore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kodo nishimura monaco buddhista che si trucca secondo il buddhismo chiunque pu242 essere illuminato se qualcuno mi giudica inverto la prospettiva stanno giudicando se stessi la loro infelicit224 non 232 la mia realt224

© Vanityfair.it - Kodo Nishimura, monaco buddhista che si trucca: «Secondo il buddhismo chiunque può essere illuminato. Se qualcuno mi giudica, inverto la prospettiva, stanno giudicando se stessi. La loro infelicità non è la mia realtà»

In questa notizia si parla di: kodo - nishimura

Da calciatore a monaco buddhista: la storia dell’ex Pisa Kevin Lidin che ha imparato “a raggiungere e mantenere la felicità” - Bastano due foto, in prima riga sul suo profilo Instagram, per capire la parabola della vita di Kevin Lidin. Segnala ilfattoquotidiano.it

Fu promosso in B col Pisa, ora fa il monaco buddista: la parabola religiosa di Kevin Lidin - Quando dai a qualcuno e il destinatario apprezza il dono, stiamo bene entrambi" "Ho iniziato a ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Kodo Nishimura Monaco Buddhista