Ketziot cos'è l' inferno in terra il carcere dove Israele sta portando i membri della Flotilla
Nel deserto del Negev, a circa 72 chilometri a sud-ovest di Beersheba, sorge Ketziot, la più grande struttura di detenzione israeliana per estensione territoriale. Con i suoi 400.000 metri quadrati, questo penitenziario di massima sicurezza è diventato tristemente noto per le condizioni disumane riservate ai detenuti palestinesi e per i sistematici abusi documentati dalle organizzazioni per i diritti umani. La struttura è tornata al centro delle cronache internazionali quando le autorità israeliane hanno deciso di trasferirvi i membri della Global Sumud Flotilla, intercettati nel porto di Ashdod durante il tentativo di raggiungere Gaza con aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Global Sumud Flotilla, attivisti trasferiti in carcere israeliano Ketziot, Ong: "Vivranno l'inferno, è famoso per violazioni diritti umani"
