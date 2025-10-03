Nel deserto del Negev, a circa 72 chilometri a sud-ovest di Beersheba, sorge Ketziot, la più grande struttura di detenzione israeliana per estensione territoriale. Con i suoi 400.000 metri quadrati, questo penitenziario di massima sicurezza è diventato tristemente noto per le condizioni disumane riservate ai detenuti palestinesi e per i sistematici abusi documentati dalle organizzazioni per i diritti umani. La struttura è tornata al centro delle cronache internazionali quando le autorità israeliane hanno deciso di trasferirvi i membri della Global Sumud Flotilla, intercettati nel porto di Ashdod durante il tentativo di raggiungere Gaza con aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ketziot, cos’è l'”inferno in terra”, il carcere dove Israele sta portando i membri della Flotilla