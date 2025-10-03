Kelly ancora non convocato dall’Inghilterra | nonostante il positivo avvio con la Juventus il ct Tuchel lo esclude nuovamente La decisione ufficiale
Kelly non è stato ancora convocato dall’Inghilterra: nonostante il positivo inizio di stagione con la Juventus, il ct Tuchel lo esclude nuovamente. Una beffa che sa di paradosso. Nonostante un avvio di stagione da protagonista assoluto con la maglia della Juventus, Lloyd Kelly è stato ancora una volta ignorato dal CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel. Il difensore bianconero non figura nella lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale, una scelta che, visti i recenti exploit del giocatore, appare a dir poco sorprendente. Un avvio di stagione da top player. Da esubero a leader, da partente a eroe di Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kelly - convocato
Alla fine #Tudor ha deciso di non rischiare nulla nemmeno per #Bremer. Al centro della difesa sembra ballottaggio tra #Kelly e #Rugani - X Vai su X
Convocati della Roma per il derby: c'è Hermoso, mentre non è stato convocato Wesley - facebook.com Vai su Facebook
Kelly ancora non convocato dall’Inghilterra: nonostante il positivo avvio con la Juventus, il ct Tuchel lo esclude nuovamente. La decisione ufficiale - Kelly non è stato ancora convocato dall’Inghilterra: nonostante il positivo inizio di stagione con la Juventus, il ct Tuchel lo esclude nuovamente Una beffa che sa di paradosso. Da juventusnews24.com