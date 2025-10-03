Kelly ancora non convocato dall’Inghilterra | nonostante il positivo avvio con la Juventus il ct Tuchel lo esclude nuovamente La decisione ufficiale

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly non è stato ancora convocato dallInghilterra: nonostante il positivo inizio di stagione con la Juventus, il ct Tuchel lo esclude nuovamente. Una beffa che sa di paradosso. Nonostante un avvio di stagione da protagonista assoluto con la maglia della Juventus, Lloyd Kelly è stato ancora una volta ignorato dal CT dell’Inghilterra, Thomas Tuchel. Il difensore bianconero non figura nella lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale, una scelta che, visti i recenti exploit del giocatore, appare a dir poco sorprendente. Un avvio di stagione da top player. Da esubero a leader, da partente a eroe di Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly ancora non convocato dall8217inghilterra nonostante il positivo avvio con la juventus il ct tuchel lo esclude nuovamente la decisione ufficiale

© Juventusnews24.com - Kelly ancora non convocato dall’Inghilterra: nonostante il positivo avvio con la Juventus, il ct Tuchel lo esclude nuovamente. La decisione ufficiale

In questa notizia si parla di: kelly - convocato

kelly convocato dall8217inghilterra nonostanteKelly ancora non convocato dall’Inghilterra: nonostante il positivo avvio con la Juventus, il ct Tuchel lo esclude nuovamente. La decisione ufficiale - Kelly non è stato ancora convocato dall’Inghilterra: nonostante il positivo inizio di stagione con la Juventus, il ct Tuchel lo esclude nuovamente Una beffa che sa di paradosso. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Kelly Convocato Dall8217inghilterra Nonostante