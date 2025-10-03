Kate Moss ci ricasca | paparazzata ubriaca alla Paris Fashion Week
Il lupo perde il pelo ma non il vizio: l’ex top model Kate Moss, tanto affascinante quanto irrequieta sotto tutti i punti di vista, nonostante sia uscita da anni dalle dipendenze, da sua stessa ammissione, ogni tanto ci ricade e viene paparazzata in stati decisamente alterati. Gli ultimi scatti compromettenti, in occasione della Paris Fashion Week, dove Kate è di casa, la ritraggono barcollante all’uscita da una discoteca, mentre fatica a stare in piedi e deve reggersi al braccio dell’accompagnatore. Tanto è bastato per fare il giro del web e scatenare mille illazioni: “Kate c’è ricascata”, “Eccola di nuovo ubriaca”. 🔗 Leggi su Dilei.it
kate - moss
