Kate Middleton non si è truccata da sola per il matrimonio | chi ha curato il suo make-up sposa

Si è sempre pensato che Kate Middleton si fosse truccata da sola nel giorno del suo matrimonio col principe William ma ora la notizia è stata smentita: ecco tutta la verità sulla questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton ha infranto le regole a Wimbledon con quelle lacrime

L'assistente personale di Kate Middleton abbandona i reali: ecco perchè

Ricordi royal: quando Kate Middleton e Meghan Markle finsero di essere amiche a Wimbledon

Kate Middleton in mosaico da una foto di Paolo Roversi. L'opera, in smalto vetroso e smalto d’oro, è stata realizzata a più mani con tecnica bizantina ravennate dai maestri mosaicisti dell’associazione Dis-ORDINE. https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/16 - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis - X Vai su X

Kate Middleton, cacciate via le voci: tutta la verità dopo 15 anni - Dunque, anche se Kate Middleton ha avuto un ruolo attivo nelle scelte legate al proprio look da sposa, non ha realizzato da sola il trucco. Da newsmondo.it

Kate Middleton, smentite le voci sul trucco: la verità dopo 15 anni - Dopo 15 anni dal suo matrimonio con William è emersa la verità. Riporta dilei.it