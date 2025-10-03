Kate Middleton non si è truccata da sola per il matrimonio | chi ha curato il suo make-up sposa

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è sempre pensato che Kate Middleton si fosse truccata da sola nel giorno del suo matrimonio col principe William ma ora la notizia è stata smentita: ecco tutta la verità sulla questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton

kate middleton 232 truccataKate Middleton, cacciate via le voci: tutta la verità dopo 15 anni - Dunque, anche se Kate Middleton ha avuto un ruolo attivo nelle scelte legate al proprio look da sposa, non ha realizzato da sola il trucco. Da newsmondo.it

kate middleton 232 truccataKate Middleton, smentite le voci sul trucco: la verità dopo 15 anni - Dopo 15 anni dal suo matrimonio con William &#232; emersa la verità. Riporta dilei.it

