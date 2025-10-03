Kate Middleton, come ogni mamma, si preoccupa per i suoi figli, perché vuole solo il loro bene e cerca di proteggerli da traumi ed esperienze negative. Ma i suoi bambini sono personaggi pubblici e il più grande, George, è destinato a diventare Re. Dunque, deve affrontare anche altri rischi rispetto a genitori con una vita normale. . Sicuramente un aspetto del ruolo di genitori che stressa molto William e Kate è quello dell’esposizione mediatica di George, Charlotte e Louis. Basti pensare che i tre bambini a nemmeno un giorno di vita sono stati presentati al mondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la paura più grande per suo figlio George