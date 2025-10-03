Kate Middleton è stata lodata per le capacità dimostrate quando si è messa ai controlli di un aereo di simulazione cimentandosi in acrobazie pericolose

C e lo vedete il principino Louis nelle vesti di Maverick, il personaggio di Top Gun interpretato da Tom Cruise nei due iconici film? A rivelare la passione del figlio, che ha solo sette anni, per il volo e le acrobazie aeree è stata ieri Kate Middleton, in visita presso una base della RAF, l’areonautica militare britannica, nel nord dell’Inghilterra. William e Kate ad un “racy” party nel Berkshire per i 50 anni di James Matthews X Kate Middleton: «Mio figlio Louis vuole fare il pilota». Nelle sue vesti onorarie di Commodoro dell’Aria della base RAF di Coningsby, nella contea del Lincolnshire – un titolo che le è stato assegnato due anni fa – la Middleton, 43, ha detto che il discolo Louis è un patito del volo ed è certo che da grande farà il pilota di aerei militari. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kate Middleton è stata lodata per le capacità dimostrate quando si è messa ai controlli di un aereo di simulazione, cimentandosi in “acrobazie” pericolose

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton ha infranto le regole a Wimbledon con quelle lacrime

L'assistente personale di Kate Middleton abbandona i reali: ecco perchè

Ricordi royal: quando Kate Middleton e Meghan Markle finsero di essere amiche a Wimbledon

Kate Middleton in mosaico da una foto di Paolo Roversi. L'opera, in smalto vetroso e smalto d’oro, è stata realizzata a più mani con tecnica bizantina ravennate dai maestri mosaicisti dell’associazione Dis-ORDINE. https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/16 - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis - X Vai su X

Kate Middleton, l’unica speranza e le voci preoccupanti: “Litigi tra William e Carlo” - William e Carlo starebbero affrontando un periodo complicato, e Kate Middleton è l’unica speranza per mettere pace tra padre e figlio ... Lo riporta dilei.it

Kate Middleton, la rara foto social (con cappello da cowboy) dietro le quinte della Coppa del Mondo di rugby femminile - La Principessa del Galles, patrona della Rugby Football Union, ha condiviso su Instagram l'immagine in cui posa con le Red Roses per fare gli auguri alla nazionale inglese femminile (che ha poi vinto ... vanityfair.it scrive