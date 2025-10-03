Kate Middleton col tailleur rigoroso si scusa con le bambine per non essersi vestita da principessa
Kate Middleton ha fatto visita alla base aerea della RAF di Coningsby ed è stata accolta da una serie di dolcissime bambine. Il dettaglio che non si aspettava? Che le avrebbe "deluse" per non essersi vestita da principessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: kate - middleton
Kate Middleton ha infranto le regole a Wimbledon con quelle lacrime
L'assistente personale di Kate Middleton abbandona i reali: ecco perchè
Ricordi royal: quando Kate Middleton e Meghan Markle finsero di essere amiche a Wimbledon
Kate Middleton in mosaico da una foto di Paolo Roversi. L'opera, in smalto vetroso e smalto d’oro, è stata realizzata a più mani con tecnica bizantina ravennate dai maestri mosaicisti dell’associazione Dis-ORDINE. https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/16 - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton ha fatto una sorpresa ai figli George, Charlotte e Louis - X Vai su X
Kate Middleton col tailleur rigoroso, si scusa con le bambine per non essersi vestita da principessa - Kate Middleton ha fatto visita alla base aerea della RAF di Coningsby ed è stata accolta da una serie di dolcissime bambine ... Riporta fanpage.it
Kate Middleton si scusa con le sua piccole fans per non avere indossato un abito da principessa - La reale ha visitato una base della RAF indossando un power suit in Principe di Galles sfoderato già tre settimane fa in un'altra occasione. Scrive vanityfair.it