Kart | domani e domenica Giuseppe Termini gareggerà a Bagheria per la 6ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini
Il talento pioppese dovrà difenderà il primato nella categoria 125 Rookie e puntare a riconquistare la vetta della classifica assoluta L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: kart - domani
Kart: domani e domenica Giuseppe Termini gareggerà a Triscina per la 5ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini
Buongiorno e buon sabato a tutti, importanti eventi oggi a Piana: IL KARTING EXHIBITION FA TAPPA A PIANA DEGLI ALBANESI Si svolgerà oggi sabato 20 e domani Domenica 21 settembre a partire dalle ore 09:00 a Piana degli Albanesi in Provincia di Pale - facebook.com Vai su Facebook
Domani e domenica torna 'Ama il tuo quartiere' - Domani, sabato 12 e domenica 13 luglio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale "Ama il Tuo Quartiere - Riporta ansa.it