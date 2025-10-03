Kart | domani e domenica Giuseppe Termini gareggerà a Bagheria per la 6ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini

Monrealelive.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talento pioppese dovrà difenderà il primato nella categoria 125 Rookie e puntare a riconquistare la vetta della classifica assoluta L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

kart domani e domenica giuseppe termini garegger224 a bagheria per la 6170 prova trofeo nazionale circuiti cittadini

© Monrealelive.it - Kart: domani e domenica Giuseppe Termini gareggerà a Bagheria per la 6ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini

In questa notizia si parla di: kart - domani

Kart: domani e domenica Giuseppe Termini gareggerà a Triscina per la 5ª prova Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini

Domani e domenica torna 'Ama il tuo quartiere' - Domani, sabato 12 e domenica 13 luglio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale "Ama il Tuo Quartiere - Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Kart Domani Domenica Giuseppe