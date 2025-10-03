Sul palco del festival di Rovereto, la giornalista ha spiegato perché le aziende di AI sono come i vecchi imperi e l'inquietante evoluzione di OpenAI. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Karen Hao al Wired Next Fest Trentino 2025: "Dietro ogni sistema di intelligenza artificiale si cela un esercito invisibile di lavoratori sfruttati"