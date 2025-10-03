Karen Hao al Wired Next Fest Trentino 2025 | Dietro ogni sistema di intelligenza artificiale si cela un esercito invisibile di lavoratori sfruttati

Wired.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul palco del festival di Rovereto, la giornalista ha spiegato perché le aziende di AI sono come i vecchi imperi e l'inquietante evoluzione di OpenAI. 🔗 Leggi su Wired.it

karen hao al wired next fest trentino 2025 dietro ogni sistema di intelligenza artificiale si cela un esercito invisibile di lavoratori sfruttati

© Wired.it - Karen Hao al Wired Next Fest Trentino 2025: "Dietro ogni sistema di intelligenza artificiale si cela un esercito invisibile di lavoratori sfruttati"

In questa notizia si parla di: karen - wired

PAT * «KAREN HAO SVELA IL LATO OSCURO DELL’IA, L’INCONTRO OGGI AL WIRED NEXT FEST DI ROVERETO» - Al Teatro Zandonai di Rovereto nell'ambito del WIRED Next Fest 2025 è andato in scena l'incontro con la giornalista investigativa Karen Hao, autrice del libro ... Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it

karen hao wired nextWired Next Fest 2025 Trentino, cosa seguire oggi venerdì 3 ottobre - Gli ospiti e tutte le attività della prima giornata di festival a Rovereto. Segnala wired.it

Cerca Video su questo argomento: Karen Hao Wired Next