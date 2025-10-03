Kairat-Real Madrid il Times si è chiesto un club vicino alla Cina gioca in Champions League?

Kairat Almaty: Perché un club vicino alla Cina gioca in Champions League? Se lo chiede il Times che ha inviato Owen Slot a scoprire questa realtà così lontana dal calcio europeo ma così integrata in calendari è partite. Ecco il suo racconto: Uber non c’è e si paga in contanti. “La partita di stasera è la prima che il Kairat Almaty ospita nella fase a gironi di Champions League, ma il negozio di articoli sportivi vende maglie di Liverpool, Arsenal, Manchester United, persino del Real Madrid, che è l’avversario di oggi. Una sciarpa del Kairat? Introvabile. L’unico segnale chiaro di trovarsi in un terreno davvero straniero arriva da Xabi Alonso, l’allenatore del Real, che si è lamentato dell’erba dello Stadio Centrale: troppo alta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

