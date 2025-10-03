Juventus Women, rito di iniziazione per Wälti: la scelta musicale è molto particolare. La svizzera ha dovuto cantare in ritiro. È arrivato anche per Lia Wälti il momento del classico rito di iniziazione musicale a cui viene sottoposta ogni nuova calciatrice della Juventus Women. La centrocampista svizzera, il cui esordio ufficiale è ormai imminente, è stata aggregata alla squadra giù durante la Final Four di Serie A Women’S Cup, poi vinta dalle bianconere. Così, in ritiro a Castellammare di Stabia, si è esibita davanti alle compagne con una canzone molto italiana: ‘ Sarà perché ti amo ‘ dei Ricchi E Poveri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, rito di iniziazione per Wälti: la scelta musicale è molto particolare – VIDEO