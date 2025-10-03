Juventus Women in Serie A Women debutta il Football Video Support | di cosa si tratta
e come aiuterà gli arbitri. La Juventus Women esordisce domani, ore 18.30, in Serie A Women contro il Sassuolo. Da quest’anno il massimo campionato femminile italiano, similmente a quanto avviene in Serie C maschile, sarà dotato sperimentalmente di Football Video Support. È il primo campionato femminile in Europa ad aver abbracciato questa innovazione proposta dalla FIFA che si serve di un monitor di servizio e delle immagini televisive garantite dalle telecamere nell’impianto. Come Funziona Attivazione: L’allenatore deve subito dopo l’episodio controverso, ma prima che il gioco riprenda, segnalare l’intenzione di richiedere una revisione agitando il dito in aria e poi consegnando una card al quarto ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
L'orario del match tra #JuventusWomen e Sassuolo Ecco quando giocano le bianconere - X Vai su X
Serie A Women’s Cup Stadio Comunale Romeo Menti Juventus Women - AS Roma 3-2 Premiazione Finale PhotoAgency Calcio Femminile Italiano La prima Agency in Italia dedicata solo al calcio femminile! Siamo alla ricerca di talentuosi fotografi che con - facebook.com Vai su Facebook
Canzi verso Sassuolo Juventus Women: «Non esisteranno partite facili in questa stagione. La profondità della nostra squadra è fondamentale, ecco la lezione dalla Serie A ... - Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato così alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo. Secondo juventusnews24.com
La Juventus Women vince la Serie A Women's Cup - In una finale combattuta e ricca di emozioni, le bianconere trionfano 3- Segnala rainews.it