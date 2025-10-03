Juventus Women in Serie A Women debutta il Football Video Support | di cosa si tratta

e come aiuterà gli arbitri. La Juventus Women esordisce domani, ore 18.30, in Serie A Women contro il Sassuolo. Da quest’anno il massimo campionato femminile italiano, similmente a quanto avviene in Serie C maschile, sarà dotato sperimentalmente di Football Video Support. È il primo campionato femminile in Europa ad aver abbracciato questa innovazione proposta dalla FIFA che si serve di un monitor di servizio e delle immagini televisive garantite dalle telecamere nell’impianto. Come Funziona Attivazione: L’allenatore deve subito dopo l’episodio controverso, ma prima che il gioco riprenda, segnalare l’intenzione di richiedere una revisione agitando il dito in aria e poi consegnando una card al quarto ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

