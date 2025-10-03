Juventus Women consegnata la lista Uefa per la Champions | non inserita una giocatrice

per limitazione regolamentare. La Uefa ha ricevuto dalla Juventus Women la lista principale delle giocatrici impegnate nella fase campionato della Women’s Champions League. La squadra bianconera – che esordirà martedì allo Stadium contro il Benfica e al momento ha tutti gli effettivi a disposizione – era tenuta ad effettuare un taglio per limitazioni regolamentari. La scelta è ricaduta sulla giovane spagnola Cristina Libràn. Presenti tutte le altre giocatrici della Prima Squadra, compresa Ginevra Moretti che può essere annoverata come calciatrice cresciuta nel club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

