Juventus Under 16 l’inizio di stagione promette bene | la squadra di Gridel è a punteggio pieno e ha una difesa di ferro Il focus dopo 3 partite

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, focus sulla partenza sprint della squadra allenata da Gridel: prima nel girone a 9 punti con una difesa solida e un attacco cinico. Il focus mirato sui classe 2010 bianconeri. Cambia allenatore ma non abitudine alla vittoria, la Juventus Under 16 allenata da mister Gridel prosegue la sua striscia di risultati positivi ed insieme a Bologna e Torino guida la classifica nel girone A con 9 punti. Tre vittorie in altrettante partite, la partenza dei giovani bianconeri è promettente: dopo l’amara eliminazione della scorsa stagione contro l’Atalanta, il gruppo dei classe 2010 è molto motivato a migliorare le proprie performance. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

