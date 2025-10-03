Juventus sprint iniziali e partenze a razzo | le big si dividono tra esplosione e ritardo nei gol flash Ecco come sono messi i bianconeri
Juventus, sprint iniziali e partenze a razzo dei bianconeri: ecco la statistica incredibile sull’inizio di Serie A. L’inizio di una partita di Serie A è spesso un termometro della mentalità e della preparazione di una squadra. I gol segnati nel primo quarto d’ora, i cosiddetti “approcci”, possono indirizzare il match e, in ultima analisi, la classifica. Analizzando i dati di questo avvio di campionato, emerge un quadro interessante sulle “partenze” delle big e, in particolare, sulla Juventus. Tra le grandi, la Lazio si è dimostrata la più aggressiva e letale in avvio, conquistando ben 4 punti grazie ai suoi sprint iniziali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - sprint
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Juventus, sprint finale per Sancho
Kolo Muani Juventus, c’è lo sprint di Comolli! Così si vuole chiudere l’affare e regalare l’attaccante ai tifosi: tutti gli ultimi aggiornamenti e spunta quella deadline
Sprint 2017 Cup In memoria di Elio SASSI ? Under 9 Sabato 27 Settembre Centro Sportivo Gerosa - NOVARA Vi aspettiamo! #questaésparta #finoallafine #juventusacademyelite #novara #sparta #juventus #centrotecnico #scuolacalciojuventus - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic, adesso si parlerà di rinnovo? Com'è la situazione di Dusan alla luce della partenza sprint? Ecco i retroscena #Vlahovic #Juventus #Tuttosport - X Vai su X
La Juventus in partenza per il ritiro in Germania: presenti Douglas Luiz e Weah - Dopo l’amichevole con la Reggiana, giocata questa mattina, la Juventus in partenza per il ritiro di ... Scrive gianlucadimarzio.com
Juventus: Douglas Luiz in partenza, 'Un saluto a tutti' - L'avventura di Douglas Luiz alla Juventus è davvero finita, il brasiliano si è imbarcato dall'aeroporto di Torino Caselle per raggiungere l'Inghilterra, dove ad attenderlo c'è il Nottingham Forest. Secondo ansa.it