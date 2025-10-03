Juventus | sesta giornata di Serie A

Ilprimatonazionale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorno di Allegri: una sfida carica di storia Massimiliano Allegri torna all’Allianz Stadium da avversario, alla guida di un Milan primo in classifica con Napoli e Roma, in una partita che evoca i suoi 5 scudetti juventini. La sesta giornata di Serie A si chiude domenica 5 ottobre 2025 alle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus sesta giornata di serie a

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: sesta giornata di Serie A

In questa notizia si parla di: juventus - sesta

Juventus sottovalutata dalla critica? Tudor si carica così: «Mi dicono quarta, quinta, sesta…Per noi è solo uno stimolo!»

Sesta di Serie A: Juventus Milan match ad alta quota

Juventus vs Milan, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

juventus sesta giornata serieQuote risultato esatto Juventus Milan - Il Milan giocherà all'Allianz Stadium contro la Juventus per la sesta giornata di Serie A. Da milannews.it

juventus sesta giornata serieSerie A, gli arbitri della 6a giornata, tutte le designazioni: Juventus-Milan a Guida, il fischietto che Madama non voleva mai - Resi noti gli arbitri della sesta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sesta Giornata Serie