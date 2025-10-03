Juventus | posizione ferma contro il razzismo
Un episodio inaccettabile La Juventus ha preso una posizione ferma contro il razzismo dopo l’episodio avvenuto al termine della partita contro il Parma del 24 agosto 2025. Tre tifosi ospiti sono stati identificati per aver rivolto insulti discriminatori a Weston McKennie mentre il giocatore si allenava sul campo. Il club, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
