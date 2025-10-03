Juventus Next Gen Ravenna i tifosi ospiti disertano la trasferta del Moccagatta | No alle squadre B no a un calcio malato che toglie spazio a città e tifoserie vere La nota ufficiale!
Juventus Next Gen Ravenna, i tifosi ospiti diserteranno la trasferta del Moccagatta in programma domenica alle 12.30. La nota ufficiale. Una protesta forte, una presa di posizione netta. I tifosi del Ravenna hanno annunciato che diserteranno la trasferta di domenica (alle 12.30) contro la Juventus Next Gen. Con un comunicato ufficiale, la Curva Nord ha spiegato le ragioni di una scelta. “No alle squadre B, no a un calcio malato”. « No alle squadre B, no a un calcio malato che toglie spazio a città e tifoserie vere ». Il messaggio dei supporter ravennati è inequivocabile. La protesta non è contro la Signora in sé, ma contro il progetto delle Seconde Squadre, definite « squadre artificiali » create da « multinazionali per giocare sporco ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
