Juventus National Academy presentato il progetto per la nuova stagione! Dal ruolo di Sbravati alle new entry | il comunicato con tutti i dettagli
Juventus National Academy, presentato il progetto per la nuova stagione: il comunicato con le ultimissime novità. Di seguito il comunicato pubblicato dal club bianconero sul progetto Juventus National Academy che riguarda il settore giovanile bianconero. Un’attività di qualità, la diffusione della cultura dello sport, la crescita dei bambini come atleti e come persone: il progetto Juventus National Academy è ripartito avendo sempre ben chiara la sua mission e i suoi obiettivi. La presentazione del progetto Juventus National Academy 2025-2026 si è tenuta nei giorni scorsi a Vinovo in due incontri, uno riservato alle Academy Italia – che si è svolto il 22 settembre – e uno dedicato alle Academy Elite Piemonte-Valle d’Aosta il 29 settembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
