Juventus-Milan si va verso la prima da titolare per De Winter Per lui subito esame difficile
Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, ex Juventus oggi al Milan, potrebbe esordire da titolare con la maglia rossonera in campionato proprio all'Allianz Stadium contro i bianconeri. Il punto di 'Tuttosport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Juventus-Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere - Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere La Juventus si prepara ad affrontare l'ultimo match prima della sosta per le Nazionali, un vero ... tuttojuve.com scrive
Verso Juve-Milan: rientra Bremer, conferma per Yildiz - I bianconeri ospitano la formazione di Allegri in una sfida che promette spettacolo ... Lo riporta it.blastingnews.com