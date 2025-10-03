Juventus-Milan sfida nella sfida tra Yildiz e Pulisic | gol assist e tanta inventiva
Kenan Yildiz contro Christian Pulisic si annuncia come uno dei duelli più interessanti di Juventus-Milan di domenica 5 ottobre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Chi la spunterà tra il talento turco e 'Capitan America'?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
La Juventus continua a pareggiare e a subire gol. In particolar modo, ne ha incassati sette nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League Domenica ci sarà il Milan, come giocherà la Juventus? Tutte le ultime da Torino
Juve-Milan, partita a scacchi tra Tudor e Allegri? Ecco cosa dicono i precedenti - Rossoneri lanciatissimi ma occhio al dato che emerge dall'analisi degli scontri diretti a cura di Lottomatica.
Juve Milan e la sfida Yildiz Pulisic, due stili diversi per un unico obiettivo: fantasia al potere per decidere il big match. L'analisi delle due stelle di questo big match - Juve Milan e la sfida Yildiz Pulisic: l'analisi sui due calciatori che dovranno essere decisivi domenica sera Una sfida nella sfida, un duello a distanza tra due talenti purissimi che potrebbero decid ...