Juventus-Milan poche chance che giochi Leao titolare Intanto però si è rifatto l’acconciatura

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, non dovrebbe partire dall'inizio in Juventus-Milan di domenica, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, nonostante si stia allenando bene in gruppo da giorni. Ma ha cambiato capigliatura!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan poche chance che giochi leao titolare intanto per242 si 232 rifatto l8217acconciatura

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, poche chance che giochi Leao titolare. Intanto però si è rifatto l’acconciatura

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan poche chanceJuve-Milan, partita a scacchi tra Tudor e Allegri? Ecco cosa dicono i precedenti - Rossoneri lanciatissimi ma occhio al dato che emerge dall'analisi degli scontri diretti a cura di Lottomatica. Si legge su tuttosport.com

juventus milan poche chanceJuventus-Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere - Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere La Juventus si prepara ad affrontare l'ultimo match prima della sosta per le Nazionali, un vero ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Poche Chance