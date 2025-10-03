Juventus-Milan poche chance che giochi Leao titolare Intanto però si è rifatto l’acconciatura
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, non dovrebbe partire dall'inizio in Juventus-Milan di domenica, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, nonostante si stia allenando bene in gruppo da giorni. Ma ha cambiato capigliatura!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Juve-Milan, partita a scacchi tra Tudor e Allegri? Ecco cosa dicono i precedenti - Rossoneri lanciatissimi ma occhio al dato che emerge dall'analisi degli scontri diretti
Juventus-Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere - Milan: ultimo sforzo prima della sosta per le Nazionali, obiettivo chiaro, vincere La Juventus si prepara ad affrontare l'ultimo match prima della sosta per le Nazionali