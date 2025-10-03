Juventus-Milan la sfida dei conti | così RedBird ha superato Elkann

Allo Stadium tra Juventus e Milan andrà in scena una sfida non solo di campo ma anche di conti. Un match in cui il Milan di RedBird vince oggi per distacco sulla Juventus di Elkann, cui rimane (per ora) solo il vantaggio dello stadio di proprietà su cui dal 2011 il club bianconero ha ancorato un percorso di crescita e competitività a lungo tumultuoso e poi affogato nelle difficoltà. Per ora, visti gli sviluppi della vicenda San Siro a Milano con la prospettiva finalmente concreta che dal 2031 anche nell’area dell’attuale Meazza nasca qualcosa di moderno, funzionale e ricco per i due club milanesi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Juventus-Milan, la sfida dei conti: così RedBird ha superato Elkann

