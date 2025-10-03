Juventus-Milan giungono novità importanti su Tomori in vista di domenica sera
Fikayo Tomori, uscito malconcio da Milan-Napoli di domenica scorsa (risentimento all'adduttore), a rischio per la trasferta in casa della Juventus di domenica 5 ottobre alle ore 20:45: ecco le ultime news che arrivano dal centro sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Il passato bianconero, il presente rossonero: Juventus-Milan vista dagli occhi di Max - X Vai su X
La Juventus continua a pareggiare e a subire gol. In particolar modo, ne ha incassati sette nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League Domenica ci sarà il Milan, come giocherà la Juventus? Tutte le ultime da Torino - facebook.com Vai su Facebook
Juventus – Milan, le ultime sulle formazioni | Allegri sfida il passato - Allegri ritrova la sua Juve, la sfida col Milan vale doppio per il tecnico toscano, dato per finito probabilmente troppo presto. Come scrive sportpaper.it
Milan, buone notizie in vista della Juve: recuperato Tomori - Fikayo Tomori, fermato nei giorni scorsi da un fastidio all’adduttore della coscia destra, ha completato nella giornata di venerdì 3 ... Segnala corrieredellosport.it