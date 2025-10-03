Juventus-Milan giungono novità importanti su Tomori in vista di domenica sera

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fikayo Tomori, uscito malconcio da Milan-Napoli di domenica scorsa (risentimento all'adduttore), a rischio per la trasferta in casa della Juventus di domenica 5 ottobre alle ore 20:45: ecco le ultime news che arrivano dal centro sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan giungono novit224 importanti su tomori in vista di domenica sera

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, giungono novità importanti su Tomori in vista di domenica sera

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan giungono novit224JuventusMilan, le ultime sulle formazioni | Allegri sfida il passato - Allegri ritrova la sua Juve, la sfida col Milan vale doppio per il tecnico toscano, dato per finito probabilmente troppo presto. Come scrive sportpaper.it

juventus milan giungono novit224Milan, buone notizie in vista della Juve: recuperato Tomori - Fikayo Tomori, fermato nei giorni scorsi da un fastidio all’adduttore della coscia destra, ha completato nella giornata di venerdì 3 ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Giungono Novit224