Juventus-Milan giocherà Vlahovic? Per Serena in rossonero avrebbe avuto senso

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Juventus-Milan di domenica, ore 20:45, per la 6^ giornata della Serie A 2025-2025 potrebbe giocare titolare tra i bianconeri l'attaccante serbo Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato estivo del Diavolo: ne parla Aldo Serena al 'CorSera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan giocher224 vlahovic per serena in rossonero avrebbe avuto senso

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, giocherà Vlahovic? Per Serena “in rossonero avrebbe avuto senso”

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

juventus milan giocher224 vlahovicJuventus-Milan: Dusan Vlahovic pronto a sfidare l’allenatore che lo voleva - L'attaccante serbo potrebbe essere schierato titolare contro la squadra dove avrebbe potuto giocare quest'anno. msn.com scrive

juventus milan giocher224 vlahovicJuventus si punta su Vlahovic: possibile titolare contro il Milan - Juventus, il Corriere della Sera punta su Vlahovic: possibile titolare contro il Milan Nessun riferimento al calcio in prima pagina nell’edizione odierna del Corriere della Sera, ma ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan Giocher224 Vlahovic