Juventus-Milan De Winter titolare per Tomori? Ecco la missione che gli affiderebbe Allegri
Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, ex Juventus oggi al Milan, potrebbe esordire da titolare con la maglia rossonera in campionato proprio all'Allianz Stadium contro i bianconeri. Il punto di 'Tuttosport' oggi in edicola.
In questa notizia si parla di: juventus - milan
De Winter, l'altro ex di Juventus-Milan che potrebbe giocare al posto di Tomori: il legame con Allegri, l'avventura in bianconero e le 2 presenze in Champions - Il difensore belga, cresciuto proprio nella Juventus, potrebbe esordire dal 1' in campionato contro i bianconeri allo Stadium domenica sera.
Ultime Milan, Tomori resta in dubbio: l'ex pronto a sfidare la Juventus - Milan porta con sé interrogativi che possono incidere sull'equilibrio del big match