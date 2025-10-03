Juventus-Milan De Winter titolare per Tomori? Ecco la missione che gli affiderebbe Allegri

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002, ex Juventus oggi al Milan, potrebbe esordire da titolare con la maglia rossonera in campionato proprio all'Allianz Stadium contro i bianconeri. Il punto di 'Tuttosport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

juventus milan de winter titolare per tomori ecco la missione che gli affiderebbe allegri

© Pianetamilan.it - Juventus-Milan, De Winter titolare per Tomori? Ecco la missione che gli affiderebbe Allegri

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

De Winter, l'altro ex di Juventus-Milan che potrebbe giocare al posto di Tomori: il legame con Allegri, l'avventura in bianconero e le 2 presenze in Champions - Il difensore belga, cresciuto proprio nella Juventus, potrebbe esordire dal 1’ in campionato contro i bianconeri allo Stadium domenica sera. Come scrive goal.com

juventus milan de winterUltime Milan, Tomori resta in dubbio: l’ex pronto a sfidare la Juventus - Milan porta con sé interrogativi che possono incidere sull’equilibrio del big match ... notiziemilan.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Milan De Winter