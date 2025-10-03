Juventus-Milan | data luogo e orario della conferenza stampa pre-partita di mister Allegri

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà in conferenza stampa Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Ecco quando parlerà il tecnico livornese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

